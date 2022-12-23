محافظ بورسعيد: التفريط في قناة السويس شائعات بعيدة عن المنطق

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الشائعات التي تتحدث عن تفريط مصر عن قناة السويس أقاويل بعيدة عن العقل والمنطق، متابعا: «لا نفرط في سنتيميتر من أرضنا الحبيبة».

القوات المسلحة ضحت بدمائها للحفاظ على القناة

وأضاف «الغضبان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «ETC»، ويقدمه ضياء رشوان، أنه عندما أمّم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قناة السويس بعدها حدث العدوان الثلاثي على بورسعيد ومصر، والقوات المسلحة ضحّت بدمائها للحفاظ على القناة، وجرى محاربة هذا العدوان 48 يوما حتى خرج من بورسعيد، فهل من المنطق بعد كل ذلك أن يتم التفريط فيها.

وأشار إلى أن الشعب المصري واعٍ ويملك إدراكًا ويستطيع التفرقة بين الأخبار الصحيحة والخاطئة، متابعا: «كل ما بننجح بنشوف شائعات كتيرة تثبت نجاحنا».

شعب مصر عظيم وواعي

وتابع: «طول ما إحنا بننجح ونقتحم الصعاب بنشوف كلام أهل الشر، وبقول لهم عندنا شعب عظيم واعي ومدرك وعارف كويس أوي إن قيادته السياسية لا يمكن أن تفرط في القناة».