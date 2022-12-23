«صناعة الحبوب»: قرار التموين بتشكيل لجنة لتسعير السلع لن يؤثر على أرباح التجار

قال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار القمح في البورصة المصرية مستقرة، وتطرح وزارة التموين القمح بسعر 10 آلاف و300 جنيه للطن، بينما السعر يختلف في السوق الحر من تاجر لآخر.

لجنة تسعير السلع الأساسية

وأضاف «السلاموني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان قرار وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بتشكيل لجنة لتسعير السلع الأساسية جاء في الوقت المناسب؛ لتحقيق السعر العادل بجعل هامش ربح جيد، وبدون تحميل على التاجر أو منتج السلعة، فالقرار لن يؤثر على ربحية التجار، كما أنه في صالح المواطن.

15 سلعة أساسية يشملها القرار

وأشار «السلاموني»، إلى أن هناك ما يقرب من 15 سلعة من السلع الأساسية يشملها القرار من بينها الأرز، والقمح، والمكرونة، والدقيق، والزيت والسكر واللحوم، فالتسعيرة غير إجبارية لكنها ضرورية لجعل السعر عادل، والسعر قيد يختلف من تاجر لأخر.

وبين عبدالغفار السلاموني، أن مصر لديها مخزون كبير من القمح يكفي لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر، كما أننا اقتربنا من موسم حصاد القمح، حيث سيتم الحصاد في الشهر الرابع من العام المقبل، متوقعاً حدوث استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة خصوصاً إذا انتهت الأزمة الروسية الأوكرانية سريعاً، لأن العالم أجمع قد وقع علية ضرر.

مصر تنتج 6 ملايين طن من القمح سنوياً

ونوه «السلاموني»، في تصريحات سابقة أن مصر تنتج حوالي 6 ملايين طن من القمح سنوياً، ويكفي هذا الإنتاج لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر، وتحصل هيئة السلع التموينية على 4 ملايين طن من الإنتاج السنوي، ومن المتوقع زيادة الكمية التي تتحصل عليها هيئة السلع التموينية إلى 6 ملايين طن، نتيجة المشاريع الزراعية التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة.