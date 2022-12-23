أبرز المعلومات عن الشهيد أحمد دراغمة.. هداف الدوري الفلسطيني «فيديو»

استشهد اللاعب الفلسطيني أحمد دراغمة، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، حيث يلعب «أبو سياج» كما يطلق عليه في مسقط رأسه يلعب في مركز خط الوسط المهاجم، وكان هداف فريقه «ثقافي طولكرم» وأحد هدافي الدوري الفلسطيني بـ6 أهداف.

الشهيد أحمد دراغمة هو لاعب محترف فيكرة القدم يلعب في النادي- ثقافي طولكرم. pic.twitter.com/87n54ZVCbW — ق.ض ???? (@jalestinian2) December 21, 2022

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن الشهيد الفلسطيني أحمد دراغمة.

- يبلغ من العمر 23 عاما وهو أحد أبناء مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

- تخرج في الفرع الأدبي عام 2018 والتحق بكلية التربية الرياضية بجامعة القدس المفتوحة.

- بعد تخرجه آثر مساعدة والده بالعمل رفقته بأحد مصانع التمور في الأغوار الفلسطينية.

- ينتمي الشهيد الدراغمة إلى عائلة فلسطينية مناضلة، فوالده الأسير السابق عاطف دراغمة الذي اعتقل لمدة 15 عاما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

- الشقيق الأصغر للأسير أدهم دراغمة (26 عاما) الذي يقبع منذ عام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

- تميز الشهيد الفلسطيني بشغفه بكرة القدم التي احترفها منذ صغره.

- التحق بنادي طوباس في دوري الناشئين ليصعد لاحقا لدوري المحترفين بجانب عمله.

- حظي بعروض من فرق مختلفة مثل «نادي شباب بلاطة» بنابلس و«نادي ثقافي طولكرم»، وهما من أبرز الأندية الكروية في الدوري الفلسطيني الممتاز لكرة القدم.

- انضم الشهيد أحمد دراغمة إلى «نادي ثقافي طولكرم» في الموسم الأخير.

- خاض عدة مباريات مع فريقه الجديد سجل خلالها 6 أهداف.