قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرايلي انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر إطلاق الرصاص على المدنيين العُزل، واتباع سياسة الاعتقالات التي طالت الأطفال الفلسطينيين.

وأصيب شاب فلسطيني، مساء أمس الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في «بيتونيا» غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب نحو 49 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرات في عدة مناطق بالضفة رفضاً للتغول الاستيطاني.

وأصيب فلسطيني ونجله في اعتداء للمستوطنين عليهما في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقرية «تل» غرب مدينة «نابلس»، وقامت بتفتيش المنازل والاعتداء على الفلسطينيين.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مدخلي بلدة «بيت أمر» شمال الخليل بالضة الغربية المحتلة، والبوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار جنوب المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

اعتقال 7 أطفال فلسطينيين شمال «جنين»

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 أطفال فلسطينيين شمال مدينة «جنين» بالضفة الغربية المحتلة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أفراد أمن إسرائيليين تعرضوا لإطلاق للنار عن طريق الخطأ من قوة بجيش الاحتلال قرب عوفرا شمال شرق «رام الله» بعدما اعتقدوا، أنهم من رماة الحجارة الفلسطينيين.

بدورها، قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور لتلفزيون فلسطين، إن انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي يشكل إساءة لنص وروح ميثاق الاتحاد الرافض للاستعمار وانتهاك حقوق الإنسان والممارسات الإمبريالية، واحتلال أراضي الدول ذات السيادة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

تضامن مع نضال الشعب الفلسطيني

وأكدت باندور، وجود التزام كبير تجاه القضية الفلسطينية لضمان وجودها في المجال العام في جنوب أفريقيا وفي القارة الأفريقية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وشددت الوزيرة الجنوب إفريقية، على أن بلادها تقاوم بشكل كبير سماح الاتحاد الأفريقي لإسرائيل الانضمام له بصفة مراقب، مضيفة إن «تل أبيب» لا تستحق أن تتم دعوتها كمراقب.