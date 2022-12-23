«التنمية المحلية» تحارب الزيادة السكانية بتوعية الأسر والمقبلين على الزواج

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الوحدة المركزية للسكان بالوزارة بتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة لتوعية المواطنين بالقضية السكانية والعمل على تنظيم الأسرة والتركيز على المقبلين على الزواج للتوعية من خلال اللقاءات والندوات بالأحياء والقرى.

من جانبها تابعت وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل تنفيذ ندوة ضمن فعاليات مبادرة «تحدث معه»، بالمنيا تحت عنوان «كن إيجابي تجاه أسرتك وشاركهم القرار»، لتنمية الوعي لدى الرجال والشباب المقبلين على الزواج بالقضايا المجتمعية بالمراكز والقرى لتثقيف وتعريف الرجال والشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية وخاصة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، باعتبارهم فئة مهمة لتدريبهم وتعريفهم على كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها.

كن ايجابى تجاه أسرتك

ونفذت وحدة السكان ندوة بعنوان «كن إيجابي تجاه أسرتك وشاركهم القرار»، في حضور الرجال والشباب المقبلين على الزواج وبعض أولياء الأمور، بالتعاون بين برنامج قيم وحياة والثقافة الصحية بملوى والأوقاف والكنيسة ووحدة السكان بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي برئاسة اللواء أحمد مصطفى السايس، رئيس المدينة، حيث أكد أهمية المبادرة ودور الرجل الكبير في اتخاذ القرارات الخاصة بالإنجاب داخل الأسرة.

توعية الرجال والشباب

وأشار الدكتور رضا فاروق حافظ، رئيس وحدة السكان، إلى اهتمام اللواء أسامة القاضي بتوعية الرجال والشباب حيث وجه وحدة السكان بالمحافظة بضرورة التعاون مع كافة المديريات الخدمية والوحدات المحلية والقروية والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني وتضافر كافة الجهود معا لتنفيذ فعاليات المبادرة للعمل على تغيير طريقة التفكير القديمة لدى الرجال والشباب وتبني أفكار جديدة تجاه قضايا الأسرة والمرأة والعمل لما لذلك من مردود إيجابي على الأسرة والمجتمع .

كما أشار محمد صلاح مدير برنامج «قيم وحياة»، إلى أن مشاركة الرجال في قرار تنظيم الأسرة ورعايتها يعود بالسعادة والسلامة على الزوجة وعلى الأبناء ويخلق مساحة للحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة.

وتحدث دكتور مايكل كمال، مدير قسم الثقافة الصحية، عن دور الرجل في تنظيم الأسرة وأنه مفتاح الحل حيث أنه له دور هام في تقليل الآثار السلبية على الأم أو الزوجة والحفاظ عليها من أمراض كالأنيميا والسكر والضغط، وعلى الأب من أعباء.