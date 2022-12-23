«التنمية المحلية»: حل 253 شكوى بقرى حياة كريمة ضمن مبادرة «صوتك مسموع»

تلقي اللواء هشام آمنة تقريراً عن الشكاوى الواردة لمبادرة «صوتك مسموع»، خلال عام 2022 ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإجراءات الاستجابة لها.

وأكد اللواء هشام آمنة أن المبادرة نجحت بالتنسيق مع فروعها بالمحافظات في حل 253 شكوى من إجمالي 278 شكوى في قرى حياة كريمة، وجار حل الشكاوى المتبقية وعددها 25 شكوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

حل شكاوى المواطنين في قري المبادرة الرئاسية

ولفت إلى أهمية توحيد وتكامل جهود كافة القطاعات بالوزارة بهدف حل شكاوى المواطنين في قري المبادرة الرئاسية، وتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في محافظات مصر ومد يد العون لهم لضمان حياة كريمة لهم ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعها في كل محافظة، في ضوء التوجيه بأهمية تضافر وتكامل جهود كافة القطاعات العاملة بالوزارة والعمل كفريق واحد لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف أن المبادرة تهدف لـرفع كفاءة القرى المصرية والبنية التحتية التي ظلت مهملة لسنوات طويلة، بجانب رفع كفاءة ومستوى معيشة المواطن المصري، ومن ناحية أخرى تسخير كافة أدوات التواصل بها للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في محافظات المبادرة.

طلبات وشكاوى المواطنين

وأوضح آمنة أن الشكاوى التي تلقتها مبادرة «صوتك مسموع»، تنوعت ما بين شكاوى تتعلق بالبنية الأساسية للقرى من صرف صحي ومياه شرب ورصف طرق ومد كابلات كهرباء وغاز وإنشاء مجمع خدمات وملاعب ومكتب بريد، أو إحلال وتجديد منازل وسكن كريم وهو أحد أهم محاور مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى طلبات لإدراج قري جديدة بمبادرة «حياة كريمة»، أو تطوير قري أو تقنين أراضي وتخصيصها أو إزالة تعديات.

دعم البنية الأساسية والمشروعات الخدمية

وأشار التقرير إلى أن مبادرة «صوتك مسموع»، تلقت مطالب عاجلة للمواطنين لدعم البنية الأساسية والمشروعات الخدمية في قرى القليوبية والبحيرة وأسيوط والمنوفية والشرقية، مشيراً إلى إدراج مطالب المواطنين في خطة العام المالي الحالي لحياة كريمة وخطة العام المالي المقبل أو خطط الوزارات المركزية التي تنفذ مشروعات من خلال خطتها الاستثمارية.

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة الاهتمام بمنظومة الشكاوى بالوزارة سواء من خلال صوتك مسموع أو التقدم بالشكاوى من خلال إدارة خدمة المواطنين، خاصة لمشكلات المواطنين في قرى المبادرة الرئاسية من أجل تيسير الحياة عليهم وتعزيز ثقتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات، بما يعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف، والاستجابة لشكواهم والارتقاء بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة.