تمثال بابا نويل بالإسكندرية يثير السخرية.. وصانعه: كان مازنجر وغيروا شكله

أثار تمثال بابا نويل العملاق بارتفاع يصل إلى 7 أمتار في إحدى ساحات منطقة جرين بلازا شرق الإسكندرية، الرعب في نفوس المواطنين بسبب شكله غير المألوف عن الشكل الاحتفالي، ما تبعه سخرية العديد من المواطنين في الإسكندرية، وطلب البعض تغييره أو إزالته حفاظا على سلامة الأطفال الذين أرهبهم شكله العملاق.

وقال إبراهيم صلاح، صاحب المجسم، إن مجسم بابا نويل العملاق في جرين بلازا هو المجسم العملاق الذي وضعه العام الماضي في المكان نفسه، وصنعه من سيارة متهالكة حيث صنع بطلا خارقا على هيئة مازنجر وصل طوله إلى 7 أمتارووزنه إلى نصف طن، إلا أن إدارة المكان أرادت التغيير وإلباسه ملابس بابا نويل.

صانع تمثال بابا نويل العملاق يخلي مسؤوليته

وأضاف صلاح لـ«الوطن»، أنه تابع حالة الجدل حول مجسم بابا نويل العملاق، لافتا إلى أنه ليس له علاقة بتلك الملابس، فهي من إدارة المكان بموجب العقد الذي أبرموه سويا ويعطيهم الحق في التعامل مع المجسم بالشكل الذي يرونه بعد عام من عرضه.

حلول لمشكلة تمثال بابا نويل العملاق

وأوضح أنه من وجهة نظره أنه من الأفضل ترك التمثال بشكله القديم ووضع بجانبه شجرة كريسماس أو صندوق هدايا، إلا أنهم رأوا أن تحويله إلى بابا نويل الخيار الأمثل.

ولفت إلى أنه علم من الإدارة نيتهم إزالة تلك الملابس من التمثال بعد احتفالات رأس السنة وعودته لشكله القديم الشبيه بألوان تاكسي الإسكندرية.

أصل تمثال بابا نويل العملاق في الإسكندرية

وعن التمثال القديم أشار إلى أنه استغرق منه مدة تنفيذ بلغت 28 يومًا، لافتا إلى أن الموضوع كان صعبا في بادئ الأمر ولكنه استطاع أن ينهيه والشكل القديم أثار إعجاب المواطنين آنذاك.