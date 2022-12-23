الداخلية تكشف ملابسات التعدي على أحد الأشخاص ووفاته بالدقهلية.. «خلافات الجيرة»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات التعدي على أحد الأشخاص ووفاته بالدقهلية وضبط مرتكبي الواقعة.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل أحد المواطنين في الدقهلية

وقالت «الداخلية» في بيان لها:« في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات، بوصول صاحب محل ملابس مقيم بدائرة المركز مصاب بجرح طعني نافذ إدعاء تعدي عليه من أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وتوفى عقب وصوله».

خلافات الجيرة وراء مقتل شخص في الدقهلية

وبالانتقال والفحص وبسؤال خاله يعمل جزار، مقيم بدائرة المركز اتهم صاحب محل لبيع الدواجن، مقيم بدائرة المركز بالتعدي على نجل شقيقته بالضرب، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة في العمل.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.