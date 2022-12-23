إزالة 8 حالات تعد ووقف بناء مخالف بمركزي الحامول ومطوبس بكفر الشيخ

تمكنت حملات مجلس مديني الحامول ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 8 حالات التعدي، ووقف حالات من البناء المخالف بدون ترخيص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف.

وشدد «نور الدين» على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم، مع متابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات، والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

إزالة عدد من حالات التعدي عبارة عن مزرعة دواجن على أراض زراعية

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة عدد من حالات التعدي منها إزالة في المهد عبارة عن مزرعة دواجن على أراضي زراعية عن مبنى بالبلوك، وإزالة مبنى من الطوب الأبيض البلوك على مساحة 100 متر بقرية أبو سكين على الأرض الزراعية، كما تم إزالة حالتي بناء مخالف بناء دور أول علوي بالطوب الأحمر بقرية عشرين على مساحة 100 متر تقريباً.

إزالة مبني بالطوب الأحمر في المهد بعزبة بدر قومسيون غرب

كما تابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة مبنى بالطوب الأحمر في المهد بعزبه بدر قومسيون غرب، وإزالة مبنى بالطوب الأحمر دور أول في قرية السعادة التابعة للوحدة المحلية بني بكار، وإزالة مبنى بالطوب الأحمر في المهد بعزبة عاشور، وإزالة شدة خشبية معدة للصبة في المهد، وإزالة شدة خشبية للبناء في قرية إبيانة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.