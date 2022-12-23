ضبط 10 أطنان دواجن فاسدة وغلق مصنع مواد غذائية مخالف بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث ومديرية التموين، بمواصلة الجهود الرقابية في إطار إحكام السيطرة على الأسواق وضبط المخالفات ومنع التلاعب أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، حفاظا على سلامة المواطنين.

مصادرة لحوم مذبوحة خارج المجزر

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى نجاح أجهزة المحافظة من خلال مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمركز ومدينة العياط، واستخدام ختم مقلد لإيهام المواطنين والتجار بصلاحيتها، حيث تم مصادرة اللحوم والختم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومرتكبيها.

ضبط شيش وهياكل دواجن فاسدة

وقالت محافظة الجيزة في البيان، إنه بنطاق مركز ومدينة أوسيم، تمكنت حملة مماثلة من ضبط 10 أطنان شيش دواجن وجلود وهياكل فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي في مجزر غير مرخص بأوسيم، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مصادرة المعدات والمواد المستخدمة في التصنيع

وتمكنت الحملات التي تم تنفيذها من خلال مركز ومدينة أوسيم، من ضبط منشأة مخالفة غير مرخصة بقرية سقيل، تقوم بتصنيع المواد الغذائية للحيوانات الأليفة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئة والفنية للتصنيع، وتم مصادرة المعدات والمواد المستخدمة في التصنيع وغلق المنشأة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من جانبه أشار الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ستواصل أجهزة المديرية حملاتها وتمشيط الأسواق لضمان سلامة المعروضات.