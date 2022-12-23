«هنشيلك التليفون وإنت بتمتحن».. خدمة للطلاب في حقوق أسيوط مقابل 20 جنيها

أعلنت إدارة رعاية الشباب بكلية الحقوق في جامعة أسيوط واتحاد طلاب الكلية بدء تفعيل الاشتراك في خدمة حفظ الهاتف المحمول أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023 مقابل 20 جنيها، على يبدأ الاشتراك يوم الأحد 25 ديسمبر المقبل.

الاشتراك في خدمة حفظ الهاتف المحمول

وتضمن الإعلان الذي نشرته الكلية علي صفحتها الرسمية أن الاشتراك في خدمة حفظ الهاتف المحمول بدأ في أثناء امتحان الفصل الدراسي الأول، وعلى الطلاب الذين يرغبون في الاشتراك في هذه الخدمة التوجه إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية لتسجيل أسمائهم وسداد قيمة الاشتراك 20 جنيها على جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع التزام الطالب بتقديم إثبات تحقيق الشخصية و البطاقة الجامعية وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر خلال مواعيد العمل الرسمية.

‏قوائم لجان الامتحانات وأرقام الجلوس

كما نوهت كلية الحقوق في جامعة أسيوط، إلى أنه بمناسبة اقتراب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول ينبه على الطلاب بمطالعة قوائم لجان الامتحانات لمعرفة أرقام الجلوس وأماكن اللجان، وعلى الطلاب الذين لا يجدون أسماءهم سرعة مراجعة إدارة شؤون الطلاب لاستكمال إجراءات القيد.