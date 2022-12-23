آخر ما كتب الصحفي السيد موسى قبل وفاته: «الشوق بعد الموت لا يطاق»

«الشوق بعد الموت لا يطاق»، تلك الكلمات كان آخر ما كتبه الصحفي الشاب السيد موسى، ابن قرية العزيزة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، الذي توفى عصر اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم على طريق بورسعيد الجديد ببحيرة المنزلة، وهو ما تسبب في انزلاق سيارة ربع نقل كان يستقلها واثنين آخرين في مياه البحيرة، مما تسبب في وفاته وإصابة 3 آخرين، من أعضاء الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، وأمانة الدقهلية.

وكان السيد موسى، من الشخصيات المحبوبة في الوسط الإعلامي وعمل في عدة قنوات فضائية ومراسلا لها، وجاء خبر وفاته صدمة كبيرة لجميع أحبابه وأهالي قريته الذي لا يصدق أحد وفاته من هول الصدمة عليهم.

آخر ما كتبه السيد موسى

وكتب الصحفي الراحل السيد موسى علق على ذكرى وفاة عمه «الشوق بعد الموت لا يطاق» و«جودوا بالحُب واحفظوا العهد واغتنموا أسعد اللحظات فوالله إن الشوق بعد الموت لا يُطاق مكنش عم بس كان أب بمعنى الكلمة».

السيد موسى يشارك في دورة الصليب الأحمر

وانتهى السيد موسى، من المشاركة في دورة تدريبية خلال ديسمبر 2022، التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية الصحفي والمراسل التليفزيوني أثناء تغطيات الحروب ومناطق النزاعات المسلحة وغيرها.

نعي السيد موسى

وكتب حساب باسم «يرام موسى» تنعي السيد موسى: «خبر وفاتك يخلع القلوب من مكانه لكن متعزش على اللي خلقك كنت ونعمه الشباب.. بشوش الوجه محب الخير للجميع ربنا يرحمك ويجعلك من أهل الجنة ويصبرنا على فراقك يارب».

حادث وفاة السيد موسى

وتوفي الشاب في حادث تصادم سيارتين على الطريق الجديد في بحيرة المنزلة القادم من بورسعيد إلى الدقهلية، وانزلقت السيارة التي كان يستقلها السيد موسى، في مياه البحيرة مما تسبب في مصرعه، وأصيب ابن عمه محمد حامد موسى أبو الخير، وصديقهم رامي إبراهيم الحسيني، ويتلقون العلاج في مستشفى الزهور ببورسعيد، فيما أصيب خالد مجدي حسني، 35 سنة من حزب مستقبل وطن، وكان يستقل السيارة الملاكي، وجرى نقله للعلاج بمستشفى المنزلة المركزي في الدقهلية