وفاة الصحفي الشاب السيد موسى في حادث ببحيرة المنزلة

توفي الصحفي الشاب السيد أحمد موسى أبو الخير، وشهرته سيد موسى، وأصيب 3 آخرين، من أعضاء الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، وأمانة الدقهلية إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الجديد «المطرية – بورسعيد»، وجرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى الزهور في بورسعيد، وتوفي الصحفي الشاب متأثرا بغرقه في بحيرة المنزلة، فيما يتلقى باقي المصابين العلاج.

قيادات حزب مستقبل وطن تطمئن على مصابي حادث بحيرة المنزلة

وانتقل النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب من أعضاء حزب مستقبل وطن إلى مستشفى المنزلة المركزي بمحافظة الدقهلية للاطمئنان على المصابين، وعمت حالة من الحزن الشديد بينهم فور علمهم بخبر وفاة الصحفي الشاب السيد موسى.

تفاصيل وفاة الصحفي الشاب السيد موسى

وتسبب حادث التصادم بين سيارتين «فيات وربع نقل» في وفاة الصحفي الشاب السيد أحمد موسى أبو الخير، 25 سنة، ووصل إلى مستشفى الزهور في بورسعيد جثة هامدة نتيجة غرق، وأصيب في الحادث ابن عمه، محمد حامد موسى أبو الخير، ورامي إبراهيم الحسيني، ويتلقون العلاج في مستشفى الزهور ببورسعيد، فيما يتلقى مصاب رباع يدعي ، خالد مجدي حسني ، 35 سنة من حزب مستقبل وطن العلاج في مستشفى المنزلة المركزي، وجار استكمال العلاج اللازم.