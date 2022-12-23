وفاة شقيق الفنان إسماعيل فرغلي

أعلن الفنان إسماعيل فرغلي، وفاة شقيقه الأكبر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ولم يكشف أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة ومكان وموعد الجنازة والعزاء.

وفاة شقيق إسماعيل فرغلي الأكبر

وكتب إسماعيل فرغلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر وفاة شقيقه بقوله: «الدوام لله، أخي الكبير في ذمة الله، برجاء الدعاء»، وحرص عدد كبير من جمهوره ومتابعيه على تقديم واجب العزاء له ومواساته.

لم يكشف مكان الجنازة وموعدها

ويُعرض للفنان إسماعيل فرغلي، حاليًا مسلسل «العيلة دي»، على شاشة قناة dmc، بطولة وفاء عامر، إنعام سالوسة، إسلام إبراهيم، علا رامي، محمد أبو داوود.

ولمع اسمه مؤخرًا عندما شارك في مسلسل «مكتوب عليا»، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، أمام أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، محمد طعيمة، هلا رشدي.