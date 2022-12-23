مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في سقوط سيارة ببحيرة المنزلة

لقي شاب مصرعه غرقا وأصيب 3 آخرين، أحدهم نجل عم المتوفى، في محافظة الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين «ربع نقل وملاكي» على طريق الحزام الأمن ببحيرة المنزلة، على طريق «المطرية – بورسعيد» مما تسبب في انزلاق سيارة ربع نقل وسقوطها في مياه البحيرة، وتمكن الأهالي من انتشال 3 ممن كانوا بالسيارة وجري نقلهم إلى مستشفى الزهور في بورسعيد، وتوفي أحدهم، فيما جري نقل الرابع كان بالسيارة الملاكي إلى مستشفى المنزلة المركزي.

وتلقى مدير امن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل علي طريق «المطرية – بورسعيد» الجديد، وانزلاق السيارة ربع نقل وسقوطها في مياه بحيرة المنزلة.

مصرع شاب وإصابة 3 في حادث بحيرة المنزلة

هرعت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال 3 مصابين كانوا في السيارة الربع نقل وجري نقلهم إلي مستشفى الزهور في بورسعيد، كما نقلت سيارة إسعاف مصاب كان بالسيارة الملاكي إلي مستشفى المنزلة المركزي.

أسماء المتوفى والمصابين بحادث بحيرة المنزلة

وبالفحص تبين وفاة السيد أحمد موسى أبو الخير، 25 سنة، ووصل إلى مستشفى الزهور في بورسعيد جثة هامدة نتيجة غرق، وأصيب في الحادث ابن عمه، محمد حامد موسى أبو الخير إصابات، ورامي إبراهيم الحسيني، وجميعهم من سكان قرية العزيزة مركز المنزلة، ويتلقون العلاج في مستشفى الزهور ببورسعيد، فيما يتلقى مصاب رابع العلاج في مستشفى المنزلة المركزي ومقيم في محافظة القاهرة.

وجارِ تحرير محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية.