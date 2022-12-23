الأرصاد توضح أماكن سقوط أمطار غدا في محافظة مطروح

ينتظر الأهالي سقوط أمطار غداً في مطروح، لملء الآبار والخزانات في الصحراء والتجمعات السكنية التي تعتمد على مياه الأمطار في الحياة المعيشية على مدار العام، وسط فرحة تسيطر على الجميع، وخاصة بعد أداء صلاة الاستسقاء في بعض المدن كالنجيلة ومرسى مطروح والضبعة.

سقوط أمطار غداً في محافظة مطروح

وتأتي سقوط أمطار غدا في مطروح في المدن والمناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط من حدود مطروح مع الإسكندرية شرقا، مرورا بمناطق ومدن الحمام، والعلمين وسيدي عبد الرحمن، والعلمين الجديدة، وتل العيس والضبعة وفوكه ورأس الحكمة، وسيد حنيش والجراولة، وسملة ومرسى مطروح والمتأني والزغيرات والنجيلة وشماس والقطراني وسيدي براني وبقبق وأبو زريبة حتى مدينة السلوم الحدودية مع ليبيا.

مياه الأمطار في مطروح

وقال إدريس أبو السويطية عمدة قبيلة الجميعات في محافظة مطروح في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الأمطار ينتظرها أهالي مطروح، على أحر من جمر، خاصة المقيمين في الصحراء والقرى والنجوع والمناطق النائية ويعتمدون عليها بشكل كلي في المأكل والمشرب والزراعة وتربية المواشي فهي تمثل لهم الحياة».

أوضح إدريس أبو السويطية، أن العرب قديما كانوا يرحلون من مكان لآخر بحثا عن المياه ويقيمون بالقرب منها، وتخزينها في الآبار ويعرفون قيمتها جيدا ويحفرون الآبار، للاستفادة بأكبر كمية من الأمطار التي تأتي من الوديان والمناطق المرتفعة متجهة ناحية البحر لعدم إهدارها وتعظيم الاستفادة منها بتجميعها وتخزينها.

طوارىء لمواجهة الأمطار

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ في جميع المناطق والمدن التي تشهد سقوط أمطار على مستوى المحافظة، بالتنسيق بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والوحدات المحلية القروية لسحب بؤر المياه التي تتجمع على الطرق السريعة والدولية مثل طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وطريق «مطروح/ السلوم»، وسرعة التعامل معها بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة التي تستقبل شكاوى واستفسارات من المواطنين من أهالي مطروح.