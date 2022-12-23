القائم بأعمال عميد «آداب عين شمس» تناقش خطة اتحاد الطلاب للعام الجامعي

التقت الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، باتحاد طلاب الكلية الجديد للعام الجامعي 2022-2023، وناقشت الخطة المقترحة ورؤية الاتحاد على مدار العام الجامعي، واعتماد برنامج وخطة الاتحاد، ومناقشة القواعد المنظمة للأنشطة الطلابية، والخدمات المقدمة من جانب إدارة الكلية، كما تم مناقشة موارد الاتحاد ومشروع الميزانية، والاقتراحات الخاصة بكل لجنة من لجان الاتحاد.

تقديم الدعم والمساعدة لكافة الأنشطة الطلابية الجادة والهادفة

وأكدت الدكتورة حنان كامل على أهمية دور اتحاد طلاب الكلية في تمثيل الطلاب والتعبير عنهم وعن احتياجاتهم، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية، وحرص الكلية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لكافة الأنشطة الطلابية الجادة والهادفة.

ودعت أعضاء الاتحاد لأداء دورهم على أكمل وجه باعتبارهم همزة الوصل بين زملائهم وإدارة الكلية ومن ثم بالقيادات الجامعية، كما طالبتهم بضرورة المشاركة بوضع المقترحات والحلول للمشاكل التي قد تواجه الطلاب.

تمثيل الكلية في جميع المحافل والأنشطة بصورة مشرفة

واختتمت عميدة الكلية اللقاء بدعوة اتحاد طلاب الكلية الجديد للعمل والجد من أجل الوفاء بمسئولياتهم وخدمة زملائهم على النحو الأمثل وتمثيل الكلية في جميع المحافل والأنشطة بصورة مشرفة بما يليق بمكانة الكلية وتاريخها العريق، وقالت إن ممارسة الطلاب لهذه الأدوار في الاتحاد يعد تمهيدا لمشاركتهم في العمل العام وتقلد مناصب قيادية فى المستقبل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.