بالأسماء.. تعرف على رؤساء الاتحادات الطلابية بعد إعلان نتائج الانتخابات

أعلنت عدد من الجامعات نتيجة انتخابات رؤساء الاتحادات الطلابية، والتي استمرت نحو أسبوع، وأسفرت في جامعة طنطا عن فوز الطالب محمد محمد الدرسي كلية الطب، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وفوز الطالب محمد عادل الصعيدي في كلية التجارة، بمنصب مساعد رئيس اتحاد الجامعة.

وأسفرت الانتخابات في جامعة المنصورة عن فوز الطالب على اسماعيل على كلية الهندسة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وفوز الطالب محمد عبدالحميد محمد في كلية الفنون الجميلة، بمنصب مساعد رئيس اتحاد الجامعة.

رئيس اتحاد طلاب جامعة الأقصر

وفاز الطالب محى الدين عبدالرزاق بكلية الفنون الجميلة برئاسة اتحاد طلاب جامعة الأقصر، والطالب عبدالعاطي شحات، بكلية السياحة والفنادق نائبا لرئيس الاتحاد بالجامعة.

وأسفرت نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمنهور عن فوز الطالب عبدالعزيز رأفت قطب بكلية التجارة، رئيسا لمجلس اتحاد طلاب الجامعة.

وفي جامعة الوادي الجديد أسفرت عن فوز الطالب عبدالرحمن محمد رجب عبدالله بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وفوز الطالب أحمد عماد محمد إسماعيل بمنصب أمين مساعد اتحاد طلاب الجامعة.

وفاز الطالب حاتم أحمد عارف، بالفرقة الرابعة بكلية الآداب برئاسة اتحاد طلاب جامعة المنيا والطالب حارس طلال أحمد حسن بالفرقة الرابعة بكلية التربية نائباً لرئيس اتحاد طلاب جامعة المنيا بالتزكية.

وأسفرت انتخابات أمين اتحاد طلاب جامعة بنها، عن فوز الطالب أحمد محمد أبو الفتوح بكلية العلوم، أمينًا عامًا لاتحاد طلاب جامعة بنها، وفي منصب الأمين العام المساعد للاتحاد فاز الطالب أحمد حسن محمد بكلية التجارة.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، فوز الطالبة هاجر أشرف عبدالله كلية الذكاء الإصطناعي بمنصب رئيس اتحاد الطلاب، وفوز الطالب أبانوب إبراهيم، كلية التربية بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

رئيس إتحاد جامعة بورسعيد، محمد حسين عبد الحميد شطا كلية الطب،نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة عبد الله فارس، كلية التمريض.

انتخابات جامعة سوهاج

وأعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فوز محمد إسماعيل أحمد إسماعيل الطالب بكلية الحقوق رئيسا لاتحاد الطلاب، ومحمود عبد الرحيم فوزي الطالب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي نائباََ لرئيس الاتحاد.

وأسفرت انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة السويس، عن فوز الطالب أحمد سعيد رئيساً لاتحاد الطلاب وآلاء أحمد نائبا لرئيس الاتحاد.

وفاز عمر عفيفي، الطالب بالفرقة الخامسة في كلية طب الأسنان، بجامعة الإسكندرية بمنصب رئيس الاتحاد، ونائبه عبدالرحمن السيد علي، طالب بالفرقة الرابعة في كلية الحقوق.

وأسفرت نتيجة الانتخابات بجامعة مطروح، عن فوز الطالب أنس عاشور بالفرقة الرابعة بكلية التربية، بمنصب رئيس اتحاد الجامعة، وفوز الطالبة شروق علي بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية بمنصب نائب رئيس الاتحاد.