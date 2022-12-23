«قصور الثقافة» تختتم العرض المسرحي «101 عزل» وسط أهالي زفتى بالغربية

شهدت قرية دمنهور الوحش، التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، فعاليات اليوم الأخير من العرض المسرحي «101 عزل»، والذي تقدمه فرقة البيت الفني للمسرح، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتابع العديد من أهالي القرية أحداث العرض المسرحي، الذي تدور أحداثه في قالب من الدراما، تخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار وباء كورونا المستجد، وكيف استطاع أبطال «الجيش الأبيض» النجاة بالوطن والمواطنين من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

يذكر أن العرض المسرحي «101 عزل»، من تأليف علي عبد القوي الغلبان، وإخراج محمد درويش، وبطولة باقة من نجوم فرقة البيت الفني للمسرح، ومن بينهم: عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب، وأشعار طارق علي، فيما قام بتصميم الاستعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل.

وكانت العديد من قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية قد شهدت تنظيم فعاليات العرض المسرحي بداية من يوم الاثنين، الموافق 19 ديسمبر الجاري، وحتى يوم الجمعة، الموافق 23 من الشهر نفسه، وذلك ضمن عروض مسرح المواجهة والتجوال، برئاسة المخرج محمد الشرقاوي، وبالتعاون بين مديرية الثقافة بالغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، ومديرية التربية والتعليم، برئاسة المهندس ناصر حسن.