«قلب في الدفاتر» لـ مسلم تقترب من نصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب

اقتربت أغنية الفنان مسلم الجديدة «قلب في الدفاتر» من الوصول لنصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد طرحها منذ يوم.

مسلم يطرح «قلب في الدفاتر» عبر يوتيوب

أغنية قلب في الدفاتر لـ مسلم، جزء أول من فيلم قصير، يتبعها جزء ثان لأغنية سيتم إطلاقه في ألبوم مسلم الجديد الذي من المقرر أن يرى النور خلال العام الجديد 2023.

أغنية «قلب في الدفاتر» من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى وهندسة صوت إسلام الأزرق، وإخراج إسلام هشام، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

قلب في الدفاتر من كلمات وألحان مسلم

وتقول كلمات الأغنية «قلب في الدفاتر تلقى الشعر بيحكي عنا، فاكر أيام ما كنا بنحلم نبقى تحت ضل ساتر قل اللي بينا بالأيام وصبح كلامنا فاتر مش لاقي حد غيرك حتى في البعاد أغازل آخر الطريق ملقيتش غير لحني حزين جف البكا من فرط صبري ع السنين».