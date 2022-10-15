طارق الشيخ و«مسلم» ينتهيان من تصوير دويتو «كله fake»

انتهى كل من المطرب طارق الشيخ ومسلم من تصوير أغنية على طريقة الدويتو تحمل اسم «كله fake» من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، ومن إخراج مصطفى السويفي، وإنتاج «ms برودكشن»، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.

مسلم: المجال الفني لا يناسبني بشيء

وصوّر «مسلم» الأغنية، قبل إعلانه مؤخرًا اعتزال الغناء بشكل مفاجئ، حيث كتب عبر «استوري» حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول أن هذا المجال لا يناسبني بشيء.. كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك والعلم عند الله إن كان صح أم غلط، بس عملت كل اللي عليا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو حتى حبيب، مش راجع غير وأنا مقتنع إنه أنا فعلا حر وقادر أن نصنع حاجات كثير مش عشان خاطر حد وأنا دوري مش موجود أساسا.. أشوفكم على خير».

طارق الشيخ يطرح «الجراح بتذل»

وطرح مؤخرًا الفنان طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان «الجراح بتذل» على موقع «يوتيوب» وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، وتعد هذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «ودوني البحر»، والذي يقوم بطرح أغنياته على فترات، والأغنية من كلمات صلاح مندي، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي أحمد أمين.