اعتزال مغني المهرجانات مسلم: «مخدتش من المجال غير وجع القلب»

تصدر اعتزال مغني المهرجانات مسلم، ترند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشور شاركه عبر خاصية «ستوري» لحسابه الرسمي على «إنستجرام».

وجاء قرار اعتزال مغني المهرجانات مسلم عبر منشور قال فيه: «سامحوني، لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول إن هذا المجال لا يناسبني، كنت أحلم كثيرا أن أحقق حلمي ونجحت في ذلك والعلم عند الله إن كان صح أو غلط، بس عملت كل اللي عليا فعلا».

اعتزال مغني المهرجانات مسلم

وتابع مسلم: «مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو إن كان حتى حبيب، مش راجع غير وأنا مقتنع إنه أنا فعلا حر وقادر أصنع حاجات كتير مش أصنع حاجة علشان خاطر حد وأنا دوري مش موجود أساسا أشوفكم على خير».

وبعد إعلان اعتزال مغني المهرجانات مسلم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع المنشور بشكل كبير، إذ أثار حالة كبيرة من الجدل وسط تساؤلات عن السبب وراء القرار بهذا الشكل المفاجئ.