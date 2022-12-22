مسلم يطرح أغنيته الجديدة «قلب في الدفاتر»

طرح المطرب مسلم، على «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته «قلب في الدفاتر»، من ألبومه الثاني الجديد، وهي أغنية درامية، حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والخداع.

الأغنية جزء أول من فيلم قصير، يتبعها جزء ثان لأغنية في الألبوم ستكون مفاجأة يقدمها مسلم خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن البوم مسلم الأول والمعروف بعنوان «اتنسيت» حقق نجاحا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته على اليوتيوب أكثر من نصف مليار.

واحتفل مع شركة ديجيتال ساوند، في يوليو الماضي، بحصوله على درع يوتيوب الذهبي، بعد أن تمكنت قناته الخاصة على موقع من حصد أكثر من 2 مليون متابع.

أغنية «قلب في الدفاتر» من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى وهندسة صوت إسلام الأزرق، وإخراج إسلام هشام، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.