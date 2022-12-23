المطرب إبراهيم عبدالقادر: ابتعدت عن العمل في الملاهي الليلية.. لا تناسب شخصيتي

قال المطرب إبراهيم عبدالقادر، إنه كان دائما يخشى العبور من شارع الهرم، خاصة بعدما توقف عن الغناء بعد وفاة والده منذ 10 سنوات.

وأضاف المطرب إبراهيم عبد القادر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، أن الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور نصحه بالعمل في أكثر من طريق، متابعا: «لم أعمل في ملاهٍ ليلية حتى لا أشعر بإهانة».

وأوضح أنه كان دائما يخشى العبور من شارع الهرم بسبب «لقيت طقوس غريبة جدا لا تنفع مع شخصيتي»، مشيرا إلى أن أول شريط له كان بعنوان «عنيكي سلاح» في عام 1987، مستطردا: «أنيس منصور كتب عني وقال أني أهدى جيلي، وعمل معايا حوار في الشرق الأوسط ونصحني بعدم الاستمرار في طريق واحد».

وأكد أن جيله اتهم بالأنانية، وعرض عليا تقديم أغاني المهرجانات ورفضها، «نظمت ليالي مصرية في عدة دول أشهرها المغرب وبلجيكا وفرنسا، وتزوجت مغربية 5 سنوات».