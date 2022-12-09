بعد حل أزمتهم.. السماح لمطربي المهرجانات بالغناء بالمنشآت السياحية

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم السماح حاليا لعدد من مطربي المهرجانات بالغناء في المنشآت والمطاعم السياحية، وذلك بعد حل أزمتهم مع نقابة المهن الموسيقية وحصولهم على ترخيص من النقابة بالغناء، لافتا إلى أن تواجد هؤلاء المطربين يرفع من نسب الإقبال على التواجد بالمنشآت السياحية، لا سيما وأن لديهم شعبية وجماهيرية كبيرة.

تقديم فقرة فنية بالمطاعم والمنشآت الفنية يتطلب تصريحا

وأضاف لـ«الوطن»، أن تقديم فقرة فنية بالمطاعم والمنشآت الفنية يلزمه حصول المنشأة على تصريح من وزارة السياحة والآثار بتقديم تلك الفقرة، لافتا إلى أن المنشآت الحاصلة على تلك الرخصة يحق لها تقديم الفقرة الفنية سواء بمطرب أو بدون أو باستخدام الـ«dj»، موضحا أن الفقرة الفنية تعتبر من أهم الوسائل التي تجذب الرواد على التواجد بالمنشآت والمطاعم السياحية بمختلف أشكالها سواء مطاعم ثابتة أو عائمة أو كافيهات أو مسارح منوعات «ملاهي ليلية» أو صالات ديسكو.

الفنان السعودي محمد عبده على رأس المشاركين بحفلات الكريسماس

وأشار إلى أن احتفالات المنشآت الفندقية والسياحية المصرية بالكريسماس ورأس السنة ستشهد وللمرة الأولى منذ جائحة كورونا تواجد عدد كبير من الفنانين العرب والمصريين لإحياء تلك الليالي بالفنادق والمطاعم السياحية، وعلى رأسهم المطرب السعودي الكبير محمد عبده، مشيرا إلى أن تواجد هؤلاء الفنانين يرفع من نسب الإقبال على التواجد بالمنشآت الفندقية والسياحية خلال تلك الفترة.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المنشآت والمطاعم السياحية بدأت في الاستعداد لاستقبال الرواد خلال الكريسماس ورأس السنة من خلال إنشاء ديكورات جديدة، فضلا عن تقديم وجبات غذائية متنوعة وأطباق تقدم للمرة الأولى خلال تلك المناسبات، هذا بالإضافة إلى الفقرات الفنية والترفيهية التي سيتم تقديمها خلال تلك الاحتفالات.

يشار إلى أن نسب إشغال كل المنشآت والمطاعم السياحية سترتفع بنسبة كبيرة خلال الـ 10 أيام الأخيرة من العام الجاري، وذلك بسبب أعياد الكريسماس.