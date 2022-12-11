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محمد الباز: «أبو كيان» تاجر المخدرات عبر «فيسبوك» حالة تستحق الدراسة

كتب:

شريف سليمان
10:38 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
الإعلامي الدكتور محمد الباز

الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، إن مديرية أمن المنوفية نجحت في القبض على المتهم ببيع المواد المخدرة والشهير بـ«أبو كيان»، وذلك بعد نشره ورقة دعاية على السوشيال ميديا تروِّج لبيع المخدرات.

وأضاف الباز، خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، أن أبو كيان هو تاجر مخدرات في المنوفية أعلن عبر فيسبوك بيعه لجميع أنواع المكيفات «جملة وقطاعي»، ووضع رقم تليفونه ورقم أيضًا للشكاوى.

وتابع الباز: «أول ما شوفنا الإعلان ده اعتقدت أنه بيهزر لحد ما مباحث قويسنا قبضت عليه، وبالفعل وجدت معه مواد مخدرة».

ولفت إلى أننا من خلال الأفلام والمسلسلات نعرف أن تاجر المخدرات يكون شخص «مستخبي»، لكن أن يخرج على الملأ ويعلن عن بيعه للمخدرات كان أمرًا عجيبًا: «أعتقد أبو كيان فاكر أن الداخلية مش هتتابع فيسبوك، لأنه واقع افتراضي»، منوها أن حالة «أبو كيان» تستحق الدراسة من قبل علماء النفس والاجتماع.

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