سيد معوض يضم أحد مواهب «كابيتانو مصر» لفريقه.. واللاعب: هناخد البطولة

بدأت الحلقة الثانية من برنامج «كابيتانو مصر» بمباريات جمعت بين الشباب المتسابقين في المسابقة الأكبر والأهم على مستوى مصر والعالم العربي، وهي الخطوة السابقة لخطوة اختيار المدربين لفرقهم، ويتكون كل فريق من 18 لاعبا، وأعجب سيد معوض اللاعب السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي بأحد اللاعبين.

الشاب وافق الانضمام بفريق سيد معوض

قرر سيد معوض النزول إلى أرض المباراة والحديث مع الشاب الذي يدعى سعد إبراهيم سعد، وطلب منه الموافقة على الانضمام إلى الفريق الذي سيكون «معوض» مدربه، ووافق الشاب ورحّب بذلك كثيرا، وفوجئ أن الشاب من جنوب سيناء.

وقال «معوض»: «فيه لاعب عجبني جدا، قالي إنه من جنوب سيناء، وأنا اتبسطت إن البرنامج منح فرص للولاد دول، وده حلم بالنسبة ليه كان بعيد، وبفضل البرنامج قدر يقرب الحلم منه».

فيما قال اللاعب سعد إبراهيم سعدة، من محافظة جنوب سيناء: «من أول لمسة ليا للكورة قولت بإذن الله هأدي بشكل حلو، والحمد لله أديت حلو، ومبسوط إن الكابتن سيد معوض اختارني، وإن شاء الله هناخد البطولة».