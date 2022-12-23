الحلقة الثانية من «كابيتانو مصر».. مباراة للمتسابقين تمهيدا لاختيار الأفضل

بدأت الحلقة الثانية من برنامج «كابيتانو مصر» بعدد من المباريات التي جمعت ما بين الشباب المتسابقين في المسابقة الأكبر والأهم على مستوى مصر والعالم العربي، وهي الخطوة السابقة لخطوة اختيار المدربين لفرقهم والتي تتكون من 18 لاعبا في كل فرقة، تليها خطوة خوض المباريات بين الفرق الثماني المختلفة، حيث إنه في نهاية كل مباراة سينتج عن ذلك خروج الفريق الخاسر من المسابقة بلا رجعة.

شادي محمد: بنشكر الشركة المتحدة الوطنية على دعمها

وأشاد اللاعب السابق لنادي الأهلي شادي محمد، ببرنامج «كابيتانو مصر»، «بنشكر الشركة المتحدة، الشركة الوطنية على دعمها في البحث عن عناصر جديدة خاصة بالكرة المصرية، الشباب المصري الصغير كله قدر يحصل على فرصة المشاركة والاختبار في كرة القدم».

كما أشاد كابتن منتخب مصر سابقا ونادي الزمالك حارس المرمى عبدالواحد السيد، بالتجربة ووصفها بكونها «تجربة ملهمة ومهمة للشباب، وأعطت الأمل لهم».

وعاد محمود أبوالدهب بالزمان لأيام احترافه، وتمنى لو أن مسابقة كابيتانو مصر كانت موجودة خلال فترة نشأته، مستطردا: «كان أمنيتي أن كابيتانو مصر تكون موجودة قبل ما نتشهر، بتشجع كل الولاد قبل ما يشوفوها».

وقال طارق السيد: «شوفنا مواهب كتيرة وكبيرة ومؤثرة على مستوى المسابقات كافة، والشباب محتاجين فرص أو نصائح بشكل قوى علشان يقدروا يكملوا تجاه حلمهم».