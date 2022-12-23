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أحد مواهب «كابيتانو مصر»: والدي حببني في الكورة.. وبعد وفاته أخويا دعمني

كتب:

محمد عزالدين
09:50 م | الجمعة 23 ديسمبر 2022
عبدالله ووالده

عبدالله ووالده

عرض برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، تقريرا تلفزيونيا عن أحد اللاعبين المشاركين في البرنامج معرفا بنفسه، قائلا: «اسمي عبدالله عيد عبدالمجيد، عندي 14 سنة، ولما كان عندي 7 سنين أبويا الله يرحمه كان بيحببني في الكورة ووداني اختبارات كتيرة، وبعد وفاته أخويا الكبير هو اللي شجعني».

وتابع «عبدالله» خلال التقرير: «أخويا كان بيتفرج على لعبي لما كنت بلعب في الشارع وكان بيديني ثقة في نفسي، ووالدي وصاني وقالي لما تكبر تبقى لعيب كورة سواء كنت عايش أو ميت، وأنا نفسي أبقى لعيب كورة علشان أحقق وصيته اللي كان عاوزها».

وأشار شقيقه خلال حديثه في البرنامج: «أخويا مهاري من صغره، وكان أبويا بيدعمه جامد، ووصيته ليا إني أهتم به وأكمل المشوار اللي كان هيكمله معاه».

 

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