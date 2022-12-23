«أحمد» موهبة في «كابيتانو مصر»: ماما هي المدرب بتاعي.. بحب الكورة معاها

عرض برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، تقريرا تلفزيونيا عن أحد لاعبي البرنامج، معرفا بنفسه، قائلا: «اسمي أحمد فرحات من الإسكندرية، الكورة هي كل حاجة في حياتي، وبحب مع الكورة ماما، ماما هي صاحبتي والمدرب بتاعي».

وتابع: «أفضل تمرينه بتمرنها لما تكون ماما الكابتن، ماما أجمل وأحلى كابتن في الدنيا، بحبها أوي».

من جانبه قالت والدته إنها بمثابة مدربه في المنزل، متابعة: «بقسى عليه جدا ساعات، علشان نفسي أشوفه أحسن حد في العالم، وبحب أصوره واحتفظ بالصور لنفسي».

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.