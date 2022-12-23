موعد ومكان جنازة الإعلامي سيد موسى بعد وفاته في حادث بحيرة المنزلة

يترقب أهالي قرية العزيزة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية موعد ومكان جنازة الإعلامي سيد موسى، الذي لقي مصرعه اليوم الجمعة في حادث تصادم على الطريق الجديد الواصل بين بورسعيد ومدينة المطرية بالدقهلية وانزلاق السيارة في بحيرة المنزلة.

موعد ومكان جنازة الإعلامي سيد موسى

وأكد أهالي قرية العزيزة أن مكان جنازة الإعلامي سيد موسى ستكون في المسجد الكبير بالقرية فور وصول الجثمان من محافظة بورسعيد، حيث وجّه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإنهاء كافة إجراءات الدفن ونقل جثمان الإعلامي سيد موسى إلى مسقط رأسه لدفنه في مقابر الأسرة بقرية العزيزة.

قيادات حزب "مستقبل وطن" تنتظر جنازة الإعلامي سيد موسي

وأكد مصدر بحزب مستقبل وطن أن قيادات الحزب موجودة الآن في مدينة المنزلة للمشاركة في جنازة الإعلامي سيد موسي، ووجود النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب من أعضاء حزب مستقبل وطن عن دائرة المنزلة والمطرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب من الدقهلية وعدد من النواب السابقين وسيشاركون في الجنازة بمسقط رأسه في قرية العزيزة.

وقال أحمد خالد، من أهالي قرية العزيزة، لـ«الوطن»، إن جثمان فقيد الشباب سيد موسى تحركت به سيارة إسعاف من مستشفى الزهور ببورسعيد إلى مسقط رأسه بالعزيزة ليصلى عليه الجنازة بالمسجد الكبير.

حادث وفاة الإعلامي سيد موسى

ووقع الحادث الذي تسبب في وفاة الإعلامي سيد موسى، عندما تحرك مع أعضاء حزب مستقبل وطن لاستقبال قيادات الحزب للمشاركة في حفل غداء أقامه أحد النواب، إلا أن الحادث وقع قبل وصولهم إلى المنزلة وأسفر عن وفاة الإعلامي سيد موسى، وأصيب نجل عمه، محمد حامد موسى أبو الخير، وصديقهما رامي إبراهيم الحسيني، وهمام من أهالي قرية العزيزة، ويتلقون العلاج في مستشفى الزهور ببورسعيد.

ونقلت سيارة إسعاف مصاباً رابعاً في الحادث يدعى خالد مجدي حسني، 35 سنة من حزب مستقبل وطن، وكان يستقل السيارة الملاكي، وجرى نقله للعلاج بمستشفى المنزلة المركزي في الدقهلية.