انخفاض أسعار الأسهم في الصين وسط مخاوف تشدد السياسة النقدية

انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.28٪ ليغلق عند 3046 بينما خسر عنصر Shenzhen بنسبة 0.25٪ إلى 10850 يوم الجمعة، متأثرًا بضعف المعنويات العالمية، إذ غذت البيانات الأمريكية القوية المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيشدد السياسة أكثر.

ضغوط بيع شديدة طوال الفترة بسبب الارتفاع

ووفقا لما نشره موقع «ترندنج ايكونمي»، أنهت المؤشرات القياسية الأسبوع أيضًا على انخفاض حاد، بعد أن واجهت ضغوط بيع شديدة طوال الفترة بسبب الارتفاع الكبير في الإصابات التي قد تعطل الأنشطة الاقتصادية،ما ألقى بظلاله على تعهدات السياسة الجديدة من الحكومة لدعم الاقتصاد، حيث تعهدت الجهة المنظمة للأوراق المالية في الصين مؤخرًا بتعميق إصلاحات السوق وتحسين جودة الشركات المدرجة.

خسائر ملحوظة من شركة أمبيركس المعاصرة

وقادت أسهم الطاقة الجديدة والتكنولوجيا والرعاية الصحية الموجهة نحو النمو الانخفاض، مع خسائر ملحوظة من شركة أمبيركس المعاصرة «-0.9%»، ولونجى جرين إنرجي «-0.9%»، وجيجاديفيس أشباه الموصلات «-5.6%»، وسوتشو جود أرك «-7.6%»، قوانغدونغ تشونغشي «-2.2%»، وشاندونغ شينخوا «-8.2%».