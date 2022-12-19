رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل

كتب:

محمد الدعدع
12:11 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، في آخر اجتماعاتها العام الحالي، لمراجعة وإعلان أسعار الفائدة الجديدة، سواء بالتثبيت أو الخفض أو الزيادة.

جدول اجتماعات 2023 خلال أيام

كانت «اللجنة» ألغت اجتماعها في نوفمبر الماضي، على خلفية عقد اجتماع استثنائي قبلها بأيام في نهاية أكتوبر 2022، ومن المقرر إعلان جدول اجتماعات اللجنة التي يرأسها محافظ البنك المركزي، وتُعني بمراجعة أسعار الفائدة بشكل دوري، أول العام الجديد.

6 اجتماعات منذ 2022

وعقدت لجنة السياسة النقدية، خلال العام الحالي 6 اجتماعات، اتخذت خلالها قرارات مهمة، كان أولها في مارس الماضي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، ثم في مايو بنسبة 2% لتصبح 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

أسعار الفائدة على الشهادات في البنوك

ومن المقرر أن تجتمع لجان الأصول والخصوم في البنوك المحلية، عقب اجتماع «المركزي» لمراجعة وإعلان أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية، ومنها الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالجنيه المصري والعملات الأجنبية الرئيسية.

اقرأ المزيد:

قبل اجتماع «المركزي».. تعرف على مميزات شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم

البنك المركزي المصري: مؤشر الدولار يواصل خسائره عالميا للأسبوع الثاني

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

عاجل.. السعودية تمدد أجل وديعة بـ5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.