لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، في آخر اجتماعاتها العام الحالي، لمراجعة وإعلان أسعار الفائدة الجديدة، سواء بالتثبيت أو الخفض أو الزيادة.

جدول اجتماعات 2023 خلال أيام

كانت «اللجنة» ألغت اجتماعها في نوفمبر الماضي، على خلفية عقد اجتماع استثنائي قبلها بأيام في نهاية أكتوبر 2022، ومن المقرر إعلان جدول اجتماعات اللجنة التي يرأسها محافظ البنك المركزي، وتُعني بمراجعة أسعار الفائدة بشكل دوري، أول العام الجديد.

6 اجتماعات منذ 2022

وعقدت لجنة السياسة النقدية، خلال العام الحالي 6 اجتماعات، اتخذت خلالها قرارات مهمة، كان أولها في مارس الماضي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، ثم في مايو بنسبة 2% لتصبح 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

أسعار الفائدة على الشهادات في البنوك

ومن المقرر أن تجتمع لجان الأصول والخصوم في البنوك المحلية، عقب اجتماع «المركزي» لمراجعة وإعلان أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية، ومنها الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالجنيه المصري والعملات الأجنبية الرئيسية.