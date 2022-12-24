التفاصيل الكاملة لأغنية محمد يحيى وعمر حفظي الجديدة.. ستطرح في رأس السنة

يستعد الملحن محمد يحيي لإطلاق أولى أغنياته الجديدة لعام 2023، والتي يتعاون فيها مع المطرب الشاب عمر حفظي، ومن المقرر أن تحمل اسم «طماعة».

وترصد الوطن في هذا التقرير 5 معلومات عن أغنيتهم الجديدة

محمد يحيي يطرح أغنيته مع بداية العام الجديد

- الأغنية الجديدة من كلمات وألحان وتوزيع محمد يحيى ومكساج وهندسة صوت خالد نبيل وإنتاج شركة Moy music production .

- الاغنية تم تسجيلها بأستوديو محمد يحيى بمنطقة مصر الجديدة.

- الأغنية تم تصويرها بالفيديو ليركس video lyrics

- طرح الأغنية سيتزامن مع الاحتفالات برأس السنة، وسيتم طرحها عبر المنصات الرسمية للفنان محمد يحيى وعدد من المواقع التواصل الاجتماعي.

محمد يحيي سجل الأغنية في أستوديو بمصر الجديدة

- هذا أول عمل مشترك غنائي للفنان عمر حفظي

كان الفنان محمد يحيي قد كشف مؤخرا عن تعاونه مع الفنانة اليسا في ثلاثة أغنيات جديدة من المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة من بينها أغنية بعنوان «العقد» من المقرر ان تجمعه بالشاعر أيمن بهجت قمر، بالإضافة لتقديم أغنية مع بهاء سلطان بعنوان «ندر عليا».