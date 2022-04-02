شغل عالي.. الملحن محمد يحيى يعيش حالة من النشاط الفني في موسم رمضان

حالة من النشاط الفني يعيشها الملحن محمد يحيى هذه الأيام، إذ يشارك في أكثر من عمل في موسم رمضان 2022، منها تلحين تتر مسلسل دايما عامر، غناء المطرب محمود العسيلي، وكلمات حسن مهدي، وتوزيع أمين نبيل، وميكساچ وماستر ماهر صلاح.

تفاصيل عرض وأبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويعرض المسلسل على شاشة قناة «ON» الساعة الثانية عشر وخمس وعشرون دقيقة بعد منتصف الليل، أما عن موعد الإعادة - وتأتي الإعادة على قناة ON الساعة السابعة الا خمس دقائق صباحًا.

كما يشارك في تلحين تتر مسلسل شغل عالي غناء هيثم سعيد، الأغنية من كلمات حسين محرم، وتوزيع چيزو، وميكساچ وماستر ماهر صلاح.

مشاركة محمد يحيى في أغنية «السر»

كما يشارك الملحن محمد يحيى في أغنية «السر»، للهضبة عمرو دياب وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر أمير محروس.

من هو محمد يحيى؟

ويعد الملحن محمد يحيى من أشهر الملحنين في مصر والوطن العربي، إذ تعاون في مشواره الغنائي مع النجوم على رأسهم الهضبة عمرو دياب ومحمد حماقي وإليسا وجورج وسوف وراغب علامة وآمال ماهر وتامر حسني وبهاء سلطان وغيرهم.