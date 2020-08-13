محمد يحيى والشاب خالد يتضامنان مع لبنان ويدعمانه بـ"جميلتى بيروت"

أعلن الملحن محمد يحيى، تعاون جديد مع الشاب خالد، من خلال أغنية تحمل اسم "جميلتى بيروت" Elle s’appelle Beirut، التي من المقرر طرحها بعدد من الإذاعات خلال ساعات، كما سيجري تصويرها خلال ساعات بطريقة الفيديو كليب، وسيخرجها المخرج إيلى بربري، حسبما أكد الملحن محمد يحيى.

وأضاف يحيى في بيان له، أن فكرة الأغنية جاءت عقب مأساة إنفجار مرفأ بيروت، حيث هاتفه الموزع اللبنانى روجيه سعد، وطرح عليه الفكرة، وأنه يفكر فى أن يقوم بغناؤها الشاب خالد.

وعلى الفور وافق يحيى على التعاون معه، ونفذ تيمة لحنية، وأرسلها للشاعر أحمد مرزوق، الذى كتب كلماتها، وتم إرسالها للشاب خالد بفرنسا، وكتب الشاب خالد الجزء الخاص باللغة الفرنسية للأغنية بنفسه، وسجلها بأحد استوديوهات لبنان.

كما أكد يحيى، على أنهم جميعا لم يتقاضون أى أجر عن العمل، وأنه تم الإتفاق على أن يذهب العائد المادى للأغنية لمنظمة الصليب الأحمر بلبنان، تضامنا ودعما للشعب اللبناني.

يذكر أن هذا هو التعاون، الثالث بين محمد يحيى والشاب خالد، بعد دويتو "ماس ولولى" مع ديانا حداد، وإعلان "تمن حياة" لمستشفى 57357.