جنازة مهيبة لتشييع جثمان الإعلامي سيد موسى.. «قريته كلها حزينة»

شيع الآلاف من أهالي قرية العزيزة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وأهالي القرى المجاورة، جنازة الإعلامي السيد أحمد موسى، الذي توفى اليوم إثر وقوع حادث أليم على طريق بورسعيد الجديد ببحيرة المنزلة، بحضور النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، وبمشاركة قيادات حزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلس النواب من أعضاء حزب مستقبل وطن عن دائرة المنزلة والمطرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالدقهلية.

تشييع جثمان الإعلامي السيد أحمد موسى

خرج أهالي قرية العزيزة في انتظار وصول جنازة الإعلامي السيد أحمد موسي، بعد علمهم بتحرك سيارة إسعاف من مستشفى الزهور ببورسعيد، وتجمع الأهالي أمام المسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن والبكاء الهستيري من زملائه وأصدقائه، والجميع وقف لا يصدق ما حدث.

جنازة الإعلامي السيد موسي

وصل الجثمان تحمله سيارة إسعاف وتجمع الأهالي حول السيارة يرددون «لا إله إلا الله» ووسط حالة من الحزن الشديد، وتمكنوا من الخروج بالجثمان والوصول به إلى المسجد بصعوبة بالغة نتيجة لجمع المئات حول الجثمان.

وأدى المئات صلاة الجنازة عليه، وامتلأ المسجد والشوارع المحيطة به لصلاة الجنازة وانطلق بعدها الأهالي بجثمان الإعلامي السيد أحمد موسى إلى مثواه الأخير، وسط حالة من البكاء الهستيري لأسرته وأصدقائه.

وتوفى الإعلامي السيد أحمد موسي اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم على طريق بورسعيد الجديد وانزلقت سيارته إلى مياه البحيرة فتوفى وأصيب نجل عمه وصديق لهما.

حالة المصابين في حادث بورسعيد

وقال أهالى القرية، إن حالة محمد حامد موسى أبو الخير، نجل عمه، وصديقهم رامي إبراهيم الحسيني، تحسنت وأنهما يتلقان العلاج في مستشفى الزهور ببورسعيد، وسيخرجان منها بعد قليل.