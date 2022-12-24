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مصرع مسؤول أمريكي سابق في تحطم طائرة على شاطئ «سانتا مونيكا»

سلطات الطيران الأمريكية تفتح تحقيقا في الحادث

كتب:

حسن رمضان
07:10 ص | السبت 24 ديسمبر 2022
تحطم طائرة على شاطئ «سانتا مونيكا»

تحطم طائرة على شاطئ «سانتا مونيكا»

لقى شخص مصرعه في حادث تحطم طائرة صغيرة على شاطئ «سانتا مونيكا» في «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وتحطمت الطائرة من طراز «سيسنا 150» ذات محرك واحد أثناء محاولتها القيام بهبوط اضطراري، أمس الأول الخميس، على بعد أمتار جنوب الرصيف الشهير، وفقًا للقطات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفر حادث تحطم طائرة صغيرة عن مقتل رئيس بلدية «سانتا مونيكا» الأسبق ريكس مينتر«95 عاما»، فيما نجا الطيار من الحادث، وفتحت سلطات الطيران الأمريكية، أمس الجمعة، تحقيقًا في حادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إبلاغ الطيار عن وجود مشاكل في المحرك

وكان المتحدث باسم إدارة «الطيران الفدرالية» الأمريكية إيان جريجوريان، قال في وقت سابق، إن التحقيق جار في حادث تحطم الطائرة، مشيرا إلى إبلاغ الطيار عن وجود مشاكل في المحرك بعد إقلاعه من مطار «سانت مونيكا».

 من جانبه، قال مكتب عمدة «سانتا مونيكا» الحالي جليم ديفيس، إن المدينة ممتنة للخدمة العامة لريكس مينتر، مضيفًا في بيان، إن «سانتا مونيكا» تنضم إلى عائلته في الحداد على وفاته، وفقا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

جدير بالذكر، أن رئيس بلدية «سانتا مونيكا» الأسبق ريكس مينتر«95 عاما»، خدم بين عامي 1963 و 1967 قبل أن يصبح قاضياً في محكمة مقاطعة «لوس أنجلوس العليا».

 

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بقلم حسن رمضان