مصرع مسؤول أمريكي سابق في تحطم طائرة على شاطئ «سانتا مونيكا»

لقى شخص مصرعه في حادث تحطم طائرة صغيرة على شاطئ «سانتا مونيكا» في «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وتحطمت الطائرة من طراز «سيسنا 150» ذات محرك واحد أثناء محاولتها القيام بهبوط اضطراري، أمس الأول الخميس، على بعد أمتار جنوب الرصيف الشهير، وفقًا للقطات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفر حادث تحطم طائرة صغيرة عن مقتل رئيس بلدية «سانتا مونيكا» الأسبق ريكس مينتر«95 عاما»، فيما نجا الطيار من الحادث، وفتحت سلطات الطيران الأمريكية، أمس الجمعة، تحقيقًا في حادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المتحدث باسم إدارة «الطيران الفدرالية» الأمريكية إيان جريجوريان، قال في وقت سابق، إن التحقيق جار في حادث تحطم الطائرة، مشيرا إلى إبلاغ الطيار عن وجود مشاكل في المحرك بعد إقلاعه من مطار «سانت مونيكا».

#BREAKING: A plane has crashed on the beach



Authorities are on scene of a small plane that crash-landed and flipped over on the beach near the Santa Monica pier it's unknown how many were on board or if anyone was injured pic.twitter.com/TdxR72hJeH