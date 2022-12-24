درجات الحرارة اليوم السبت.. طقس غائم على كافة الأنحاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن تفاصيل حالة الطقس، ودرجات الحرارة اليوم السبت، إذ تسود أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، بينما تكون لطيفة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء والصعيد، مائلة للبرودة في أول الليل وفي آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مدن القناة وخليج السويس وسيناء.

ويسود طقس غائم جزئيًا على جميع الأنحاء، بحسب ما ذكر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، ما يلي:

القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 134

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 21 - 14

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 14

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 21 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 20 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 23 - 16

- الغردقة 22 - 16

- مرسى علم 23 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 19 - 13

- المنيا 19 - 10

- أسيوط 20 - 10

- سوهاج 20 - 11

- قنا 22 - 13

- الأقصر 22 - 14

- أسوان 23 - 14

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17