توقعات بسقوط أمطار وانخفاض شديد في درجات الحرارة بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وغطت السحب سماء المحافظة بالكامل.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ في المحافظة، تحسبا لسقوط أمطار وسيول مع بداية فصل الشتاء، موضحا أن رؤساء المدن قاموا بالمرور على مخرات السيول للتأكد من تطهيرها.

انخفاض درجات الحرارة

كما أكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، أن المدينة تتجمد، حيث سجلت درجات حرارة منخفضة فجر اليوم في جبل سانت كاترين بمقدار 5 تحت الصفر، جبل عباس 3 تحت الصفر، قمة جبل موسى 3 تحت الصفر.

وأوضح «العناني»، أن مدينة سانت كاترين سجلت 5 درجات، والطقس غائم طوال اليوم، والسحب تغطي سماء المدينة بالكامل، مشيرا إلى أن سرعة الرياح بلغت 3 كيلو مترات في الساعة، ونسبة الرطوبة 67%، وتشير التوقعات إلى احتمال سقوط أمطار على المدينة.

سقوط أمطار خفيفة

فيما قال محافظ جنوب سيناء إن مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة شهدتا سقوط أمطار خفيفة استمرت دقائق، مشيرا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار على بعض المدن.

وتابع أن درجات الحرارة في طور سيناء بلغت 14 درجة، وشرم الشيخ 16 درجة، وطابا 13 درجة، ودهب 17 درجة.