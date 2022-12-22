حبس 3 متهمين بحوزتهم مخدرات بمليوني جنيه في الشرقية

أمرت النيابة العامة بالشرقية حبس 3 متهمين بحوزتهم 60 ألف قرص مخدر وكمية من خامات التصنيع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الشرقية قيام 3 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع العقاقير المخدرة وخاصة عقار «الكبتاجون» والترويج له مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

60 ألف قرص مخدر

وعلى الفور تمكن رجال الشرطة من ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بحوزتهم 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و5 أكياس لمسحوق الكبتاجون زنة 5 كيلوجرامات، وكمية من المساحيق الخام المخدرة التي تُستخدم في عملية التصنيع زنة 2500 كيلو جرام، وكمية من الخامات والعبوات والمواد التي تُستخدم في عملية التصنيع، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول.

كما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليوني و500 ألف جنيه.

قانوني يوضح العقوبة

أوضح أحمد داود المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ عقوبة المتهمين في قضايا الاتجار وجلب المخدرات، تتراوح ما بين الإعدام والسجن وفق قانون العقوبات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد، وتُغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.