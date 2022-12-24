السعودية تكشف عن مناطق بالمملكة تصل فيها درجة الحرارة إلى صفر (فيديو)

كشف متحدث هيئة الأرصاد في المملكة العربية السعودية حسين القحطاني، عن موجة باردة تصاحب هطول الأمطار ستضرب بعض المناطق في المملكة العربية السعودية.

وأوضح «القحطاني»، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية، أنَّ المناطق الشمالية والشرقية من السعودية ستشهد موجة باردة بالتزامن مع هطول الأمطار.

المناطق الشمالية ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة

وأضاف «القحطاني» أنَّ «المناطق الشمالية ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة تلامس درجة الصفر المئوية، أو ما فوق الصفر بدرجتين أو 3 درجات مئوية».

فيديو متحدث الأرصاد حسين القحطاني: موجات باردة تصاحب هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة ودرجات الحرارة قد تلامس الصفر في المناطق الشمالية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cVG2qo4EKb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2022

سيول عارمة تجرف السيارات بشوارع مكة المكرمة

وكانت مدينة مكة المكرمة تعرضت أمس الجمعة، لأمطار وسيول جارفة لم يسبق لها مثيل، أغرقت شوارع المدينة بأكملها وجرفت السيارات للشوارع، وتداول مغردون في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أظهرت حجم الضرر الناتج عن هذه السيول التي أغرقت شوارع مكة المكرمة وجرفت السيارات.

وتشهد مدينة مكة المكرمة استمرار سقوط الأمطار التي تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على عدد من المناطق، «القنفذة، تربة الخرمة ورنية والمويه والطائف وأضم وميسان».