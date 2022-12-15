بدء تسليم قطع أراضي «الإسكان المتميز» بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط الأحد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط "، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 18/12/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 22/12/2022، في تسليم قطع الأراضي السكنية " إسكان متميز عمارات " بالمجاورة الثالثة بالحي الأول بمدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني " Onlaine "، وذلك وفقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 10 : 222، يوم الأحد 18/12/2022، والقطع من 229 : 330، يوم الإثنين 19/12/2022، والقطع من 331 : 442، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 444 : 494، يوم الأربعاء 21/12/2022، وتخصيص يوم الخميس الموافق 22/12/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه يتم الحضور للاستلام شخصياً، ويصرح للمخصص له قطعة الأرض بتوكيل من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد، لافتاً إلى أنه من ضمن المستندات المطلوبة للاستلام ( بطاقة الرقم القومي سارية – خطاب البنك بالتخصيص).