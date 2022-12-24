إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم تاكسي برصيف الطريق ببني سويف

أصيب 3 شباب في تصادم سيارة تاكسي بالرصيف، أمام قرية غياضة الشرقية بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة 3 شباب في حادث تصادم سيارة تاكسي

تلقت اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة تاكسي بالرصيف أمام قرية غياضة الشرقية بالطريق الصحراوي الشرقي في نطاق مركز ببا، أسفر عن إصابة 3 شباب.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

سيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف

تم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وهم كل من«محمد.س.ح»، 23 عامًا، يقيم بمحافظة أسيوط، مصابًا بجرح بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد.س.أ»، 23 عامًا، يقيم بمحافظة الجيزة، مصابًا بكدمة شديدة بالساق الأيمن والأيسر، و«شريف.م.أ» 23 عامًا، يقيم بمحافظة الفيوم، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى.