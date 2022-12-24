انتشار سيارات سحب مياه الأمطار من شوارع الإسماعيلية لليوم الثاني وتفعيل الطوارئ

انتشرت سيارات رفع المياه من الشوارع في الميادين والمناطق الرئيسية بالإسماعيلية، لسحب تجمعات مياه الأمطار على مدار فصل الشتاء والتعامل معها.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من احتمالية تساقط أمطار على محافظات منطقة القناة وسيناء بنسبة 50%، فيما شهدت الإسماعيلية سقوط أمطار خفيفة على مدار الساعات القليلة الماضية.

مدير الشركة: خطة للانتشار والطوارئ في الشوارع

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، إن هناك خطة لانتشار سيارات ومعدات الشركة لمواجهة الأمطار والسيول.

وأضاف «عصمت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك انتشارا للسيارات في نطاق الطريق الدائري ومنطقة جامع الدوحة، والمستشفى العام وجامعة قناة السويس، وطريق بورسعيد ونفق الممر وشبين الكوم ومنطقة البيارات والشارع التجاري، ومراكز فايد والتل الكبير، والقنطرة غرب والقنطرة شرق وأبوصوير والقصاصين تحسبا لسقوط أي أمطار.

تفعيل أرقام الشكاوى

وقال «عصمت»، إنه جرى تفعيل كافة غرف الطوارئ للتعامل مع شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 125، بالتزامن مع التغيرات المناخية التي تتعرض لها بعض المحافظات.