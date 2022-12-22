طوارئ في الإسماعيلية بالتزامن مع تحذيرات «الأرصاد» من سقوط أمطار

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، حالة الطوارئ ورفعها للدرجة القصوى استعدادا لسقوط أمطار، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية من تغيرات جوية على منطقة القناة.

تفعيل غرف الطوارئ

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، بتفعيل غرف الطوارئ وربطها مع الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ للتحرك العاجل تحسبا لتساقط الأمطار.

كما أعلنت محافظة الإسماعيلية عن استعداد سيارات رفع المياه للانتشار، إلى جانب فرق الطوارئ، في كافة الميادين التي تشهد تراكم لمياه الأمطار خلال فصل الشتاء.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا، مع وجود غيوم جزئية، واحتمالية سقوط أمطار بنسب بين 40 و50%، تزداد حدتها على السواحل الشمالية، متوقعة سقوط الأمطار على محافظات القاهرة والجيزة والغربية والمنوفية والدقهلية ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية.

وحذرت محافظة الإسماعيلية، المواطنين بضرورة توخي الحذر على الطرقات السريعة والصحراوية حال سقوط الأمطار، وتخفيف السرعات لعدم وقوع حوادث مرورية، فيما انتشرت سيارات الإسعاف في الارتكازات المحددة لها وارتكازات جديدة تحسباً لأي طارئ.