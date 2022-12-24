أستاذ بيئة يستعرض في قناة «إكسترا نيوز» الحلول الطبيعية لمنع تآكل السواحل

كشف عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، عن أبرز الحلول الطبيعية التي تساعد على حماية البيئة والسواحل من الأمواج والتآكل، إذ ذكر أن أشجار المانجروف بمثابة مصدات طبيعية، وتعيد إنتاج الشعب المرجانية، كما أنها تقلل ظاهرة الاحتباس الحراري، لكونها تمتص ثاني أكسيد الكربون بنسبة أكبر من أي شجرة أخرى.

بناء الحواجز للحد من تآكل الشواطئ حل بشري

وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على «إكسترا نيوز»، أن الأفكار القائمة على بناء ووضع الحواجز للحد من تآكل الشواطئ حل بشري، وليس من الطبيعة، إذ أن الحواجز تعمل كمصدات لحماية المدن من الأمواج العاتية، لكن شجرة المانجروف تتحمل المياه شديدة الملوحة ولها جذور قوية وداعمة.

أشجار المانجروف

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، أن الدول المتقدمة العظمى تعهدت خلال قمة المناخ بتوفير الدعم للدول النامية بمقدار 25 مليار دولار، والدعم سيشمل توفير أشجار المانجروف، التي تعمل كمصدات طبيعية لحماية السواحل والمدن الساحلية، كما أن لها القدرة على تنقية المياه من المعادن الثقيلة أيضا، والدولة المصرية تسعى الآن إلى زيادة النسب المنزرعة بأشجار المانجروف.