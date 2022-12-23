3 نوات تضرب المحافظات في فصل الشتاء.. سقوط أمطار وارتفاع الأمواج 3 أمتار

كشف الدكتور عبدالله علام، أحد العلماء في مجال الجغرافيا والجيومورفولوجيا البيئية، وعميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين على مستوى الجمهورية، عن أنّ المناخ العام لفصل الشتاء سيكون شديد البرودة خاصة في منتصف شهري يناير وفبراير.

وأكد أنّ 3 نوّات تضرب المحافظات في فصل الشتاء حتى يوم رأس السنة، وتكون مسحوبة بسقوط أمطارٍ خاصة على المدن والمحافظات الساحلية، ويشهد منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط ارتفاع الأمواج خلالها؛ ليتخطى 3 أمتار.

3 نوات تضرب المحافظات حتى رأس السنة

وأوضح الدكتور عبدالله علام، لـ«الوطن»، أنّ 3 نوّات تضرب المحافظات في فصل الشتاء حتى رأس السنة 1 يناير 2023، وهي كالتالي:

- نوة الفيضة الصغرى مدتها 5 أيام وتبدأ من يوم 19 ديسمبر وتنتهي يوم 23 ديسمبر مصحوبة بالأمطار، واتجاه الرياح بها تكون شمالية غربية.

- نوة عيد الميلاد مدتها يومان تبدأ من يوم 28 ديسمبر وتنتهي يوم 30 ديسمبر، وهي شديدة المطر واتجاه الرياح بها تكون غربية.

- نوة رأس السنة مدتها 4 أيام، تبدأ من يوم 1 يناير في العام الجديد 2023، وتنتهي يوم 4 في الشهر نفسه، وتكون ممطرة واتجاه الرياح غربية.

3 نوات تضرب المحافظات وكبار السن

وأشار علام إلى أنّه في الـ3 نوات يجب على كبار السن توخي الحذر وعدم الخروج إلا بملابس شتوية ثقيلة نهارًا، وتجنب الخروج ليلًا حتى لا تؤثر عليهم موجة البرد الشديدة، مشيرًا أن تلك النوات تضرب بشدة محافظات «مطروح، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والعريش، ودمياط، وبورسعيد، والبحيرة»، كونها محافظات ساحلية وتتأثر بها بشكلاً أكثر، كما تؤثر تلك النوات أيضا على باقي محافظات الجمهورية.