5 تحذيرات للصيادين أثناء ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح مع تقلبات طقس الشتاء

يواجه الصيادون أجواء صعبة، مع دخول فصل الشتاء، وتقلب الطقس بين الحين والآخر وهو ما يعرض حياتهم إلى الخطر، لذلك يطلق المسؤولون عددًا من النصائح الهامة للحفاظ على الأرواح والمراكب.

عدم تعرض أحد جانبي المركب لاتجاه الرياح

يقول الحاج بكرى أبو الحسن، شيخ ونقيب الصيادين بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تحذيرات ونصائح نخبر بها الصيادين لكى يحافظوا على مراكبهم وأرواحهم حتى يعودوا سالمين في ظل التقلبات الجوية، ومن بينها عدم تعرض أحد جانبي المركب لاتجاه الرياح، حتى لا تتمكن منها وتتحكم فيها وتجرفها، مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والجلدية المناسبة لأجواء زيادة سرعة الرياح والأمطار.

ويتابع شيخ الصيادين: من أهم النصائح التي نؤكد عليها، عند التغيرات الجوية وارتفاع الموج وسرعة الرياح، جعل مقدمة العائمات أو المراكب، عكس اتجاه الرياح، لتشق الرياح، ولا تتأثر بها العائمات، مع ضرورة إطلاق الاستغاثات عند الشعور بأى خطر يهدد المركب، بإطلاق صواريخ وطلقات الاستغاثة حتى تستجيب أقرب العائمات وتسرع للإنقاذ.

سلامة الرماثات والتأكد من صلاحيتها وإعدادها للعمل

ويؤكد نقيب الصيادين بالسويس، أن تجهيز وإعداد والتأكيد على سلامة الرماثات لها أهمية كبرى، وهى عبارة عن براميل مصنوعة من مادة جلدية خاصة يتم نفخها وتصبح على شكل قارب صغير تعلق دائما على جوانب المركب، ولها أهميتها حال تعرض أى مركب للجرف أوغيره من أضرار الطقس وتعتبر وسيلة إنقاذ هامة، بالإضافة إلى التأكيد ارتداء الصيادين سترات الإنقاذ أو النجاة.