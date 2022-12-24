أغنية مسلم «قلب في الدفاتر».. تريند «يوتيوب» بعد ساعات قليلة من طرحها

حققت أغنية المطرب مسلم، التي تحمل اسم قلب في الدفاتر، 760 ألف مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، خلال ساعات قليلة من طرحها، وتصدر بها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، واحتلت رأس القائمة و«تريند» يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية في مصر والدول العربية.

أغنية قلب في الدفاتر كلمات وألحان مسلم

أغنية مسلم قلب في الدفاتر، من كلماته وألحانه، والفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وتعد الأغنية الثانية التي يتم طرحها من ألبوم غنائي جديد يعمل على إعداده منذ فترة، وسبق وأعلن «مسلم» أن «قلب في الدفاتر» أغنية درامية حزينة وتعبر عن نهاية قصة حب، وأن هناك أغنية جديدة سيتم طرحها قريبًا ستكون استكمالًا لهذه القصة.

كلمات الأغنية

ومن كلمات أغنية قلب في الدفاتر، التي تصدرت تريند يوتيوب، في الساعات الماضية:

قلب في الدفاتر تلقى الشعر بيحكي عنا

فاكرأيام ماكنا بنحلم نبقى تحت ضل ساتر

قل اللي بينا بالأيام وصبح كلامنا فاتر

مش لاقي حد غيرك حتى في البعاد أغازل

آخر الطريق ملقيتش غير لحني حزين

جف البكا من فرط صبري على السنين

صدق اللي قالك إن بعض العشق دين

جف البكا معادش باقي في عيني شئ

غريبة عاشقك حتى وإنتي مش هنا

أنا لسا باقي على اللي بينا صورنا لسه تدلنا